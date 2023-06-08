В Уфе встретили мобилизованных, приехавших в отпуск из зоны СВО

фото: Telegram // Фарит Гумеров

Сегодня, 8 июня, в Уфу из зоны специальной военной операции на 2-недельный отпуск вернулись мобилизованные мужчины. На Советской площади их встретил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– Сегодня встретили очередную группу мобилизованных из нашей республики, прибывших в краткосрочный отпуск, – написал руководитель аварийного ведомства. – Желаем ребятам хорошо отдохнуть в кругу семьи и набраться сил от родной земли!

Напомним, завтра, 9 июня, на Советской площади состоится отправка на СВО военнослужащих, которые войдут в мотострелковый полк «Башкортостан».