В Уфе расследовали несчастный случай с водителем, который погиб при накачке колеса

фото: СК РБ

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая с 60-летним водителем Службы по благоустройству микрорайона Сипайлово, который погиб во время накачки колеса у грузовика. Ведомство опубликовало отчет на своем сайте 8 июня.

Инцидент произошел 27 марта текущего года. В тот день водитель КамАЗа как обычно выехал на линию для вывоза мусора. Через 40 минут он вернулся в гараж Службы из-за спущенного правого колеса. Когда его сняли, выяснилось, что камеру и шину нужно менять. Мужчина привез камеру и нашел в гараже исправное колеса, чтобы самостоятельно его смонтировать.

Через какое-то время работники Службы услышали хлопок и подбежали к воротам гаража. Они увидели лежащего на полу возле грузовика водителя. Как оказалось, при накачке шины его ударило в голову кольцом диска, которое вылетело из крепления. Коммунальщики вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, но тем оставалось только констатировать смерть водителя.

Проведенная Гострудинспекцией экспертиза показала, что диск колеса, бортовое и замочное кольцо исправны, но последнее в процессе накачивания шины может самопроизвольно выскочить из зацепления в силу особенности данной конструкции диска. Для предотвращения несчастных случаев требуется использовать специальные защитные приспособления либо располагать колесо при накачивании шины замочным кольцом вниз.

– С учётом повышенной опасности работ на предприятии приказом определено монтаж и демонтаж шин производить на СТО, заключён договор с ИП на шиномонтажные работы. Вместе с тем наличие в гараже компрессорных установки для накачивания шин, инструментов и приспособлений свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны руководства за исполнением своего же собственного приказа, – отметили в ведомстве.

Гострудинспекция сделала вывод, что к смертельному случаю привели плохая организация работ: допуск водителя к самостоятельному монтажу шин и недостатки в обеспечении функционирования системы охраны труда. Ведомство передало материалы своего разбирательства в Следственный комитет.