Сотрудник Службы по благоустройству погиб в Уфе из-за разрыва покрышки КамАЗа

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Сегодня, 27 марта, на территории Слежбы по благоустройства микрорайона Сипайлово из-за разрыва покрышки КамАЗа погиб 60-летний сотрудник. Несчастный случай произошел, когда мужчина накачивал колеса грузовика. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии. Ведомство проводит доследственную проверку по факту инцидента.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они опрашивают очевидцев. К расследованию инцидента также подключилась Госинспекция труда. После проверок ответственным в учреждении за соблюдение требований охраны труда дадут правовую оценку.