СК возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропажи 17-летнего подростка в Башкирии

фото: МВД РБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропажи 17-летнего Тимура Сулейманова, который пропал в Белокатайском районе Башкирии в конце мая. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба ведомства.

– В дневное время 30.05.2023 [по версии МВД – 28 мая] несовершеннолетний […] покинул место своего жительства в селе Новобелокатай и до настоящего момента его местонахождение неизвестно, в связи с чем имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетнего могли быть совершены противоправные действия, направленные на причинение ему смерти, – передали в СК РБ.

Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения юноши и обстоятельства его исчезновения.

Напомним, ранее в МВД Башкирии рассказали, что в день своего исчезновения Сулейманов сказал матери, что отправляется в Новобелокотай на экзамен, однако на учебе он так и не появился, перестав выходить на связь.

Сейчас подростка вместе с полицией разыскивают местные жители, сотрудники районной администрации, представители Белокатайского казачества и волонтеры.

Приметы Тимура Сулейманова: рост – около 150-155 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы.

В день пропажи был одет в серые шорты и светлую футболку. При себе у него был черный рюкзак и черная вязаная шапка.

Всех, кто видел юношу или знает, где он находится, просят обратиться по одному из телефонов полиции: 8 (347) 270-39-02, 8 (347) 502-10-02 или 8 (347) 502-15-12.