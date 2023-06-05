Пропавший в Башкирии 17-летний Тимур Сулейманов в день исчезновения собирался на экзамены

фото: МВД РБ

Пропавший в Белокатайском районе Башкирии 17-летний Тимур Сулейманов в день своего исчезновения 28 мая сказал, что собирается пойти сдавать экзамены в селе Новобелокатай, но на учебе он так и не появился. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба МВД республики. Как пояснили в ведомстве, в полицию и пропаже юноши заявила его мать – жительница Челябинская.

– 28 мая Сулейманов Тимур […] ушел из дома бабушки в деревне Юлдашего на улице Центральной. Сказал, что отправляется на экзамены в село Новобелокатай, но на учебе не появился. В этот же день перестал выходить на связь. В настоящее время его местоположение не установлено, – передали в МВД.

Сейчас подростка вместе с полицией разыскивают местные жители, сотрудники районной администрации, представители Белокатайского казачества и волонтеры.

Приметы Тимура Сулейманова: рост – около 150-155 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы.

В день пропажи был одет в серые шорты и светлую футболку. При себе у него был черный рюкзак и черная вязаная шапка.

Всех, кто видел юношу или знает, где он находится, просят обратиться по одному и телефонов полиции: 8 (347) 270-39-02, 8 (347) 502-10-02 или 8 (347) 502-15-12.