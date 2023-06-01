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НовостиОбщество1 июня 2023 15:33

Волонтеры разыскивают пропавшего в Башкирии 17-летнего Тимура Сулейманова

Парень ушел из дома и бесследно пропал два дня назад
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/dpsobars102

Фото: vk.com/dpsobars102

В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего два дня назад 17-летнего Тимура Сулейманова. Молодой человек ушел из дома в селе Новобелокатай Белокатайского района республики еще 30 мая и до сих пор не вернулся.

К поискам парня подключились волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» - они распространяют ориентировки в социальных сетях. Все, кто видел Тимура Сулейманова, либо обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-937-310-21-12 или в полицию по номеру 112.

Кроме того, поисковому отряду требуются добровольцы для организации поисков подростка.

Приметы 17-летнего Тимура Сулейманова: рост 172 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Во что был одет в день пропажи неизвестно.