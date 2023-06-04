В селе Кандрыкуль начали устранять последствия сильного ливня

Фото: МЧС Башкирии
В селе Кандрыкуль начали устранять последствия резкого затопления населенного пункта.
Напомним, что село у одноименного озера неожиданно затопило днем 4 июня. Населенный пункт находится на склоне, поэтому сверху на него обрушились потоки воды, которые принесли мусор и упавшие деревья.
В МЧС Башкирии сообщили, что вода быстро ушла с улиц села. К счастью, в результате такого неожиданного инцидента никто не пострадал. Также не пострадали и системы электроснабжения населенного пункта. На данный момент в Кандрыкуле уже не осталось затопленных дворов или улиц.
К слову, на следующей неделе в Башкирии ожидается прохладная погода и кратковременные дожди с грозами.