В Башкирии затопило село Кандрыкуль Фото: соцсети

Днем 4 июня в Башкирии затопило село Кандрыкуль неподалеку от одноименного озера.

В последние дни в республики стояла довольно жаркая погода. Пускай небо и было затянуто тучами, но температура воздуха днем повышалась до +30 градусов.

Затопило Кандрыкуль – видео

4 июня по некоторым местам запада Башкирии неожиданно прошел мощный дождь, который появился со стороны соседнего Татарстана. Дошло до того, что из-за разгула стихии затопило целое село Кандрыкуль, расположенное прямо на берегу известного в республике водоема. Вскоре местные жители начали выкладывать в соцсети необычные фото и видео. Судя по всему, сперва населенный пункт накрыло сильным дождем, а потом и вовсе пошел обильный град!

Село находится на склоне у озера Кандрыкуль. Мощным потоком дождевой воды на дороги села начало выкидывать тяжелый мусор. Из-за этого стало трудно передвигаться автомобилистам. Судя по направлению потока, вся вода вместе с грязью и мусором начала стекать в популярное озеро.

– Сейчас Кандрыкуль на 2 метра пополнится водой! – заявляет на видео удивленный местный в паузах между нецензурной бранью.

Улицы оказались в воде Фото: соцсети

Примечательно, что сильный ливень прошелся только по одному населенному пункту. Так, в соседнем Октябрьском сохранилась пасмурная и жаркая погода. После Кандрыкуля тучи унесло на северо-восток республики. Судя по прогнозам сервисов аналитики погоды в реальном времени, они уже растворились.

На село обрушился и град Фото: соцсети

Информации о том, что во время потопа кто-то пострадал, на данный момент нет.