В Уфе начали восстанавливать разрушенную часть минарета мечети Ар-Рахим

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Строители начали восстанавливать разрушенную сильным ветром часть минарета мечети Ар-Рахим.

Зимой 2023 года из-за порывов ветра в Уфе рухнула верхняя часть минарета недостроенной мечети Ар-Рахим. Выяснилось, что это могло произойти из-за ошибки при консервации стройки. Сразу после этого начались работы восстановлению целостности минарета.

4 июня в соцсетях появилось видео со строительной площадки мечети. На нем засняты новая часть купола, которую недавно привезли в Уфу. На другом видео работает тяжелая техника, которая поднимает элементы конструкции.

2 июня власти Башкирии сообщили, что начаты работы по возобновлению строительства мечети. Финансировать проект будут частные меценаты.