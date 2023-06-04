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НовостиОбщество4 июня 2023 11:53

В Уфе начали восстанавливать разрушенную часть минарета мечети Ар-Рахим

В столицу привезли необходимые материалы
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Строители начали восстанавливать разрушенную сильным ветром часть минарета мечети Ар-Рахим.

Зимой 2023 года из-за порывов ветра в Уфе рухнула верхняя часть минарета недостроенной мечети Ар-Рахим. Выяснилось, что это могло произойти из-за ошибки при консервации стройки. Сразу после этого начались работы восстановлению целостности минарета.

4 июня в соцсетях появилось видео со строительной площадки мечети. На нем засняты новая часть купола, которую недавно привезли в Уфу. На другом видео работает тяжелая техника, которая поднимает элементы конструкции.

2 июня власти Башкирии сообщили, что начаты работы по возобновлению строительства мечети. Финансировать проект будут частные меценаты.