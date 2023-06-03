Началась проверка прокуратуры после обнаружения трупа младенца в Башкирии

Фото: прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии начала проверку обнаружения трупа ребенка на полигоне ТБО. По предоставленным данным, тело новорожденного нашли 31 мая 2023 года в деревне Ломовка сотрудники, сортирующими отходы.

В настоящий момент проверку проводит Белорецкая межрайонная прокуратура. На место выехал исполняющий обязанности Белорецкого межрайонного прокурора Руслан Сафин.

Напомним, что раньше было известно, что младенцу на момент смерти было около пяти дней, тело было завернуто в пакет, сейчас разыскивают его мать.