В Башкирии пропала нуждающаяся в медпомощи 14-летняя девушка

Фото: Поиск детей-Иглино

В поселке Иглино под Уфой пропала 14-летняя девушка. По информации волонтеров, Диана Хасанова вышла из дома 2 июня в 16:00 и исчезла. В настоящий момент идут ее активные поиски.

Приметы: рост- 164 см, светлые волосы, худощавое телосложение.

В момент пропажи на ней были светлые джинсы, черный топик, худи с капюшоном и сумка через плечо.

Уточняется, что Диана нуждается в медицинской помощи. Если у вас есть информация о том, где она находится, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.