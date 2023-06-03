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НовостиОбщество3 июня 2023 5:47

В Башкирии пропала нуждающаяся в медпомощи 14-летняя девушка

Сейчас подростка разыскивают близкие, полиция и волонтеры
Источник:kp.ru
Фото: Поиск детей-Иглино

Фото: Поиск детей-Иглино

В поселке Иглино под Уфой пропала 14-летняя девушка. По информации волонтеров, Диана Хасанова вышла из дома 2 июня в 16:00 и исчезла. В настоящий момент идут ее активные поиски.

Приметы: рост- 164 см, светлые волосы, худощавое телосложение.

В момент пропажи на ней были светлые джинсы, черный топик, худи с капюшоном и сумка через плечо.

Уточняется, что Диана нуждается в медицинской помощи. Если у вас есть информация о том, где она находится, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.