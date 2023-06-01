Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2023 4:24

На улице Первомайской в Уфе утром 1 июня сгорел киоск «Шавермы по-питерски»

Пожар в точке общепита произошел утром 1 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 1 июня, на улице Первомайской в Уфе рядом с универмагом «Май» сгорел киоск общепита «Шаверма по-питерски». О пожаре сообщило региональное МЧС.

– По прибытии пожарных горел каркасный торговый павильон размером 2x3 метра, – передали в экстренном ведомстве. – Пожар был быстро потушен, в течение 7 минут.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причину происшествия установит дознаватель МЧС.

Напомним, в середине мая на улице Рабкоров в Уфе произошел пожар в кафе. Его тушили 26 человек и семь единиц техники.