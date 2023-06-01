На улице Первомайской в Уфе утром 1 июня сгорел киоск «Шавермы по-питерски»

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 1 июня, на улице Первомайской в Уфе рядом с универмагом «Май» сгорел киоск общепита «Шаверма по-питерски». О пожаре сообщило региональное МЧС.

– По прибытии пожарных горел каркасный торговый павильон размером 2x3 метра, – передали в экстренном ведомстве. – Пожар был быстро потушен, в течение 7 минут.

фото: МЧС РБ

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причину происшествия установит дознаватель МЧС.

Напомним, в середине мая на улице Рабкоров в Уфе произошел пожар в кафе. Его тушили 26 человек и семь единиц техники.