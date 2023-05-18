Ночью 18 мая на улице Рабкоров в Уфе произошел пожар в кафе Samarkand

фото: МЧС РБ

Сегодня ночью, 18 мая, в Уфе произошел пожар в кафе Samarkand, которое находится на улице Рабкоров. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как рассказали в ведомстве, по прибытии экстренных служб горело правое крыло одноэтажного деревянного здания кафе. Пожар тушили 26 человек и семь единиц техники: в течение 30 минут открытое горение было ликвидировано. В происшествии обошлось без пострадавших.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Напомним, в начале текущего года при пожаре в придорожном кафе в Уфе один человек погиб и четверо пострадали.