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НовостиПроисшествия18 мая 2023 4:20

Ночью 18 мая на улице Рабкоров в Уфе произошел пожар в кафе Samarkand

Его тушили 26 человек и семь единиц техники
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня ночью, 18 мая, в Уфе произошел пожар в кафе Samarkand, которое находится на улице Рабкоров. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как рассказали в ведомстве, по прибытии экстренных служб горело правое крыло одноэтажного деревянного здания кафе. Пожар тушили 26 человек и семь единиц техники: в течение 30 минут открытое горение было ликвидировано. В происшествии обошлось без пострадавших.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Напомним, в начале текущего года при пожаре в придорожном кафе в Уфе один человек погиб и четверо пострадали.