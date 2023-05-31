На День города в Уфе 12 июня состоится праздничный парад водных судов

фото: ufacity.info

На День города в Уфе 12 июня около Набережной реки Белой состоится праздничный парад водных судов. Об этом в своем анонсе 31 мая сообщила администрация.

– Впервые по Белой зрелищно пройдут катера, лодки, байдарки, каяки, сапы, катамараны, – передали в мэрии.

Праздничная программа на причале Набережной начнется в 10:00 и завершится в 14:00.

Ранее администрация башкирской столице рассказала, что в День города запустят фейерверк.

Напомним, что понедельник, 12 июня, у жителей Уфы, так и всех россиян, работающих при пятидневной неделе, будет выходным: на эту же дату выпадает День России.