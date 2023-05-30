В День города в Уфе на Горсовете прогремит праздничный салют

фото: ufacity.info

В День города в Уфе 12 июня прогремит праздничный салют. Его площадкой станет площадь имени Ленина на Горсовет. Фейерверк планируется запустить в 23:00. Об этом сообщила мэрия.

В последний раз салют в башкирской столице запускали совсем недавно, 9 мая, – по случаю дня Победы. Представление тогда так же состоялось на площади имени Ленина.

Напомним, что понедельник, 12 июня, как у жителей Уфы, так и всех россиян, работающих при пятидневной неделе, будет выходным: на эту же дату выпадает День России.