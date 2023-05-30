В Башкирии чиновники оставили без жилья девочку-инвалида

По информации Следственного комитета Башкирии, в Туймазинском районе возбудили уголовное дело в отношении администрации о злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении жилья ребенку-инвалиду.

Следователи сообщили, что в 2019 году девочка-инвалид поставили на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Однако чиновники, превысив свои полномочия, сняли ее с учета, нарушив тем самым ее права.

В настоящее время следователи начали расследование. Из муниципалитета изъяли все документы, чтобы установить причины и условия произошедшего.