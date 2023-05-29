Глава Башкирии Радий Хабиров преобразовал управление ветеринарии в Госкомитет

Глава Башкирии Радий Хабиров преобразовал управление ветеринарии в государственный комитет

Глава Башкирии Радий Хабиров преобразовал управление ветеринарии в государственный комитет в рамках мер по совершенствованию исполнительных органов власти. Соответствующее постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации в понедельник, 29 мая.

В документе руководитель региона утверждает положение о новом Госкомитете и его структуру. Ведомство возглавляет председатель, в подчинении у которого есть два заместителя и помощник. В ГК РБ по ветеринарии – именно так сокращенно теперь называется орган – входят шесть отделов: противоэпизоотических мероприятий, бюджетного планирования, обеспечения безопасности продукции животноводства, надзора в области обращения с животными, правовой и кадровой работы, а также контрольно-ревизионный.

Напомним, год назад в Башкирии было создано новое министерство – предпринимательства и туризма. Его сформировали на базе двух Госкомитетов.