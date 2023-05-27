Волонтеры рассказали, как проходили поиски девочки-подростка из Уфы

Фото: «Барс»

Волонтеры поискового отряда «Барс» рассказали, как проходили поиски 13-летней уфимки. Девочка пропала 25 мая, а была найдена на следующий день, проинформировали поисковики.

В своей публикации в социальных сетях они рассказали, что в последний день учебы после школы девочка встретила свою подружку, и они вместе решили прогуляться, по пути познакомившись с другими сверстницами.

Когда наступил вечер, подросток обнаружила, что у нее сел телефон, девочка испугалась, что ее мама разозлится и решила подождать утра. В то время ребенка уже разыскивали волонтеры и полиция вместе с родными и друзьями.

На следующее утро один из очевидцев вспомнил, что видел пропавшую в лесу, на место сразу же выехал координатор поиска, где увидел уфимку. Девочка сидела на тропе. Тогда к ней подошел Алексей и уговорил пойти домой.

Во время разговора к ним подошли местные жительницы, которые представили неравнодушными свидетелями, а в то же время сделали их фотографию и выложили в чаты с подписью, что девочка всю ночь гуляла со своим возлюбленным, что было неправдой, сообщили волонтеры «Барс».

– Мы ещё раз призываем любителей выражать публично собственное мнение думать, прежде чем что-то комментировать или же публиковать. Дети уходят из разных семей, и благополучных, и неблагополучных. И каждый раз имеются свои причины, порою даже необъяснимые, и, с точки зрения взрослого человека, несущественные. Но это не дает права обсуждать или осуждать, названивать родителям и лить на них грязь, омрачать вполне адекватные действия поисковиков, – написали волонтеры.