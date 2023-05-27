За сутки в Башкирии поймали 59 нетрезвых водителей

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По информации ГИБДД Башкирии, за сутки задержали 59 нетрезвых водителей во время профилактических рейдов. Всего выявили более 1,9 тыс. нарушений правил дорожного движения.

В ведомстве сообщили, что 12 человек были лишены права управления автомобилем, а еще у 34 таковых никогда не было. Еще 57 водителей выехали на встречную полосу, а 450 водителей наказали за отсутствие ремней безопасности.

Инспекторы отметили, что 85 человек нарушили правила перевозки детей, а 21 разговаривали по телефону во время движения, 17 не предоставили преимущество пешеходу.