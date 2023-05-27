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НовостиОбщество27 мая 2023 6:06

Жительницу Башкирии лишили родительских прав из-за ее отношения к детям

Решение вынесли в Благовещенском суде
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Благовещенском районном суде по иску районной администрации рассмотрели дело о лишении родительских прав в отношении местной жительницы. По данным пресс-службы суда, один из ее летей находится в Центре для детей сиров, а второй под опекой.

Женщина ограничена в родительских правах с 2022 года. Отмечается, что она ни разу не интересовалась своими детьми, не приезжала к ним, и не выходила на связь со специалистами.

Суд установил, что ответчица самоустранилась от воспитания детей и не принимает участие в их воспитании. В связи с этим было принято решение лишить ее родительских прав.