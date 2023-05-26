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НовостиПроисшествия26 мая 2023 15:16

Двое детей и мужчина погибли за сутки на водоемах в Башкирии

Печальные данные предоставили в МЧС республики
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

По информации МЧС Башкирии, предоставленной 26 мая, в республике за последние сутки произошли три ЧП, которые привели к гибели людей на водоемах. Среди погибших было двое детей.

В ведомстве сообщили, что в Стерлитамакском районе 25 мая из реки Стерля спасатели достали тело 12-летнего ребенка.

В Уфе сегодня на глазах у друзей в уфимском третьем Сипайловском карьере утонул подросток. Его тело после обнаружили на глубине трех метров в 25 метрах от береговой линии. Также в Уфе напротив пляжа "Берег солнца" извлекли тело мужчины в одежде.

Кроме того, в Благовещенстве очевидцы спасли женщину из реки Белой, ее передали в бессознательной состоянии медикам. Причины всех происшествий уточняются.