Полиция Уфы подключилась к поискам пропавшей после школы 13-летней Дарьи Коротковой

фото: "Поиск детей - Уфа"

Полиция Уфы подключилась к поискам 13-летней Дарьи Короткой, которая пропала после школы днем 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что заявление о пропажи девочки поступило от ее матери около 21:00. Женщина рассказала, что ее дочь не вернулась домой и не выходит на связь.

– Ориентировка с приметами пропавшей несовершеннолетней передана всем постам и патрулям полиции. В поисках задействованы сотрудники уголовного розыска и подразделений по делам несовершеннолетних. Также в поисковых мероприятиях участвуют другие экстренные службы города и представители волонтерского движения, – передали в полиции.

Приметы Дарьи: рост 165 см., худощавого телосложения, стрижка «Боб каре».

Была одета в белую рубашку, черные брюки и черные кожаные кеды с белой подошвой, имела при себе тканевую сумку-шоппер белого цвета в синий горошек.

Всех, кто видел или знает о местонахождении школьницы, МВД просит позвонить по одному из телефонов: +7(347)279-39-02, +7(347)242-77-15 или 279-30-72.