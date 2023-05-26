В Уфе ищут пропавшую после школы 13-летнюю Дарью Короткову

фото: «Поиск детей - Уфа»

В Уфе пропала 13-летняя Дарья Короткова. Вчера, 25 мая, около 14:30 она вышла из школы, но домой так и не пришла. Об исчезновении девочки рассказали волонтерские организации «БашРегионСпас» и «Поиск детей – Уфа».

Приметы: рост – 165 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы под каре, зеленые глаза.

Была одета в белую блузку, укороченные черные брюки, черные кеды с белой полоской. На плече несла белую сумку-шоппер.

Всех, кто видел школьницу или знает, где она находится, просят позвонить по одному из номеров:

– 112;

– 8(973)3-102-112 («БашРегионСпас»);

– 8(927)969-89-19, 8(917)383-56-87 («Поиск детей – Уфа»).