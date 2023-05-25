Когда в Башкирии спадет жара и придут дожди

Начало лето выдастся прохладным и дождливым Фото: Архив "КП"

На дворе еще только конец мая, а в Башкирии уже жара под +30 градусов и ни намека на дожди. садоводы грустят: еще несколько дней такого пекла и засухи, и об обильном урожае можно забыть. И вот, наконец, синоптики рассказали, когда же, наконец, в республику придет похолодание.

Итак, согласно последним прогнозам, жаркая солнечная погода продержится в Башкирии аккурат до конца мая. А вот лето начнется с довольно резкого похолодания до +16 днем, а ночью столбики термометров и вовсе опустятся до +12. Также в республику придут долгожданные дожди, которые продержатся всю первую неделю июня, лишь изредка перемежаясь переменной облачностью. Также, судя по метеопрогнозу, будет относительно ветрено: скорость ветра будет достигать 9-10 метров в секунду.

Напомним, что ранее мы публиковали предварительный прогноз погоды на лето, согласно которому никаких неприятных сюрпризов, вроде аномальной жары или заморозков, в республике не ожидается. Как и температурные показатели, так и количество осадков ожидаются в пределах многолетних значений нормы.