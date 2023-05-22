Этим летом можно смело отправляться на пляж, не рискуя в первые же минуты заполучить солнечный удар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Через неделю в Башкирию придет долгожданное лето – пора отпусков и каникул, поэтому уже многие заранее составляют маршруты путешествий, планируют выездки, тем более что полюбоваться в родной республике точно есть на что. Конечно же, многих интересует вопрос – что же там с погодой? Не придется ли летом носить куртку и прикрываться зонтом или изнывать на протяжении 3 месяцев от палящего зноя? Выяснили, какие долгосрочные прогнозы на этот счет дают синоптики Башгидрометцентра.

Прогноз погоды в Башкирии на лето по месяцам

Начнем с того, что в начале мая по соцсетям разнеслась весть: мол, во многих регионах России, включая и Башкирию, грядущее лето будет самым жарким за последние 150 лет. Мол, готовьтесь к аномальной жаре и прочим неприятным последствиям. Впрочем, как оказалось, переживать не стоит. В Башгидрометцентре опровергли эту информацию, уточнив, что никаких неприятных сюрпризов погода не преподнесет, а все показатели (и температурные, и по осадкам) не будут особо отличаться от многолетних значений.

Так, например, по прогнозам синоптиков, норма среднемесячной температуры в июне составляет +16; +19 градусов. И если последняя неделя мая выдастся действительно жаркой под +30, то в первую неделю июня столбики термометров уже опустятся до +14; +18 днем и +8; +10 градусов ночью. Также ожидаются дожди (к счастью, не затяжные ливни), а значит, что засуха не погубит урожай, а после дождя самое время отправляться в лес за грибами. Вторая неделя также будет довольно теплой, но не обжигающе жаркой – от +14 до +20 с переменной облачностью и кратковременными осадками.

Начиная со второй половины месяца отметки в уличных термометрах подрастут на пару-тройку градусов и покажут уже +20; +23 днем и +13; +15 ночью. Кратковременные дожди и переменная облачность сохранятся до конца июня, но и это укладывается в ежемесячную норму по осадкам, которая в Башкирии составляет 50-70 мм ртутного столба. Единственное, что отмечают метеорологи, по юго-востоку количество осадков может быть несколько выше нормы, а дожди тут ожидаются затяжные.

Долгосрочный прогноз погоды на лето в Башкирии

Под конец же июля на большей части республики тучи рассеются, проглянет яркое солнце, а воздух прогреется до +21; +24 градусов, весьма комфортные для прогулок и отдыха.

Начало июля во многих районах (особенно на востоке и в центральной части) Башкирии ознаменуется ливнями и жарой до +26; +28 градусов. Однако в дальнейшем жара немного спадет, и на протяжении всего месяца средняя дневная температура воздуха также будет граничить в пределах многолетних значений – около +17; +21 градусов. Количество осадков также будет довольно усредненным – примерно 50-70 мм.

А вот август выдастся более теплым и более дождливым (во всяком случае, в некоторых районах), чем зарегистрированные многолетние значения. Если в норме средняя температура воздуха в последнем месяце лета составляет около +15; +19 градусов, но на севере региона отметки на термометрах окажутся на пяток градусов выше. Что касается дождей, то при августовской среднемесячной норме в 45-65 мм ртутного столба, на юге республики осадков выпадет все же больше.

Однако еще раз повторимся, что все-таки вероятностный прогноз вовсе не дает стопроцентной гарантии того, что именно такая погода и ни градусом выше будет ждать вас этим летом. Более точные прогнозы – месячные, декадные и краткосрочные. Они дадут более точную информацию. Вспомните хотя бы прошлое лето, когда нам обещали довольно прохладные июль и август, а в итоге почти до 1 сентября мы изнывали от жары под +30.