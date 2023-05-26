Хабиров подарил именные часы мальчику из Ишимбая

фото: vk.com // Азат Ишемгулов

Глава Башкирии Радий Хабиров подарил именные часы мальчику Матвею из башкирского города Ишимбая. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Азат Ишемгулов.

– В свой очередной визит в Ишимбай Радий Фаритович посетил Дворец спорта, где проходили тренировки секции плавания, – рассказал историю презента чиновник. – Тогда в тренировочном заплыве Матвей показал лучший результат. За это глава республики пообещал передать ему подарок.

Часы Матвею передали как раз на этой неделе. По словам Ишемгулова, ребенок в этом году окончил второй класс. Второй же год он занимается в секции по плаванию, демонтируя хорошие результаты. Глава Ишимбайского района пожелал мальчику удачи в учебе и спорте.

Отметим, что Хабиров в детстве и сам посещал ишимбайский Дворец спорта. Там он посещал секцию борьбы.