Хабиров навестил Дворец спорта, куда в детстве ходил на секцию борьбы

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Глава Башкирии Радий Хабиров навестил в городе Ишимбае дворец спорта, куда в 10-летнем возрасте начал ходить на секцию греко-римской борьбы. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях 16 мая.

– 49 лет прошло, но я с таким же уважением и ностальгией смотрю на этот ковёр, где мы, худые робкие мальчишки, становились мужчинами, – поделился руководитель региона.

Он призвал родителей отправлять своих сыновей заниматься спортом. Занятия, по словам Хабирова, воспитают из них «настоящих людей – сильных и добрых своим духом».