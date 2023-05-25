Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2023 11:58

На оживленном перекрестке в Уфе днем 25 мая сломался светофор

Движение на пересечении проспекта Октября и Города Галле регулирует экипаж ДПС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: maps.ufanet.ru

кадр видео: maps.ufanet.ru

Сегодня, 25 мая, на перекрестке проспекта Октября и улицы Города Галле в Уфе сломался светофор. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе городской ГИБДД. Там отметили, что сообщение о неисправности светофорного объекта было получено около 16:00.

– С целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также для регулирования движения на пересечение незамедлительно направлен экипаж дорожно-патрульной службы, – передали в дорожной полиции.

Напомним, сегодня на другом оживленном перекрестке башкирской столицы произошло ДТП.