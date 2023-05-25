На оживленном перекрестке в центре Уфы столкнулись Subaru Impreza и Audi A6

фото: ГИБДД Уфы

На оживленном перекрестке в центре Уфы столкнулись две иномарки. ДТП произошло сегодня, в четверг 25 мая, напротив дома №86 по улице Цюрупы. Об этом сообщила городская ГИБДД.

По данным дорожной полиции, около девяти часов утра водитель Subaru Impreza при повороте с улицы Революционной на Достоевского врезался в Audi A6, которая ехала во встречном направлении.

фото: ГИБДД Уфы

В автоаварии пострадали только автомобили. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, вчера в Ишимбайском районе Башкирии водитель и пассажир ВАЗ-2109 погибли при столкновении с деревом.