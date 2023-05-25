В Уфе 26 мая на семь часов перекроют парковку возле конгресс-холла

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В Уфе завтра, в пятницу 26 мая, на семь часов – с 6:00 до 13:00 – будет перекрыта парковка возле конгресс-холла «Торатау». Об этом предупредила городская администрация.

Как пояснила мэрия, стоянка закроется из-за проведения официального мероприятия: там состоится церемония вручения ключей от автомобилей руководителям культурных учреждений.

Жителям башкирской столицы принесли извинения за возможные неудобства.

Напомним, в Уфе до 29 мая перекрыли улицы Пушкина и Советскую. Это связано с проведением крупной книжной ярмарки.