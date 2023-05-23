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НовостиОбщество23 мая 2023 5:59

В Уфе из-за книжной ярмарки до 29 мая перекрыли улицы Пушкина и Советскую

У десяти автобусных маршрутов изменится схема движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 23 мая из-за проведения Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» на шесть дней перекрыли участки улиц Пушкина и Советской

В Уфе 23 мая из-за проведения Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» на шесть дней перекрыли участки улиц Пушкина и Советской

В Уфе сегодня, 23 мая, из-за проведения Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» на шесть дней – до 29 мая – перекрыли участки улиц Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и Советской (между Заки Валиди и Октябрьской Революции).

Как ранее предупреждала мэрия, из-за ограничения изменится движение десяти автобусных маршрутов №13, №14, №31, №51, №51а, №57, №57а №234, №249, №257к.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Напомним, книжная ярмарка будет проходить в Уфе с 26 по 28 мая. Мероприятие развернется на Советской площади и прилегающих пространствах.