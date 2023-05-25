Морковь и свежая капуста в Башкирии за неделю подорожали на 10-17%

Морковь и свежая капуста в Башкирии за неделю подорожали на 10,2% и 17,4% – до 49 и 53 рублей за килограмм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морковь и свежая капуста в Башкирии за неделю подорожали на 10,2% и 17,4% – до 49 и 53 рублей за килограмм. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 15 и 22 мая.

Помимо моркови и капуста, в стоимости в республике также выросли вермишель (на 5,5% – до 80 руб.), охлажденная курица (на 4,1% – до 166,5 руб.), соль (на 3,9% – до 12,5 руб.), полукопчёная колбаса (на 3,8% – до 481 руб.), маргарин (на 3,5% – до 225,5 руб.), картошка (на 2,7% – до 28,5 руб.) и сливочное масло (на 2,6% – до 723,5 руб.).

В то же время подешевели бананы (на 4,1% – до 115,5 руб.), свежие помидоры (на 8,2% – до 149 руб.) и огурцы (на 13% – до 94 руб.).

Напомним, недавно жители Башкирии заметили резкий подъем цен на репчатый лук. Минторг республики объяснил, с чем это связано.