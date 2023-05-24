Минторг Башкирии озвучил причины резкого роста цен на репчатый лук

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Министерство торговли Башкирии озвучило причины резкого роста цен на репчатый лук. В соцсетях жители республики стали жаловаться, что за килограмм этого овоща в некоторых магазинах просят едва ли не 90 рублей.

Минторг в свою очередь со ссылкой на данные Башстата отмечает, что средняя стоимость лука в среднем по республике составляет около 69 рублей. Как пояснило ведомство, цены на плодоовощную продукцию носят сезонный характер и могут увеличиваться в зимне-весенний период из-за окончания местного урожая и началом завоза из других регионов и зарубежья.

– В ряде стран-поставщиков прошедшая зима была аномально холодной. Это стало причиной гибели урожая в неотапливаемых хранилищах. С целью удержания цен на внутренних рынках власти этих стран ввели запрет на экспорт. Также на стоимость влияет повышение затрат на хранение и логистику, – рассказали в ведомстве.

Минторг также добавил, что в этом году региональные торговые сети подписали Меморандум о принятии мер по стабилизации цен. Согласно документу, магазины в течение срока действия соглашения обязуется устанавливать торговую наценку на социально-значимые продовольственные товары не выше 15%.