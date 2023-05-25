В Уфе из-за строительства инженерных сетей частично перекроют две улицы

В Уфе из-за строительства инженерных сетей будут частично перекрывать две улицы

В Уфе из-за строительства инженерных сетей будут частично перекрывать две улицы. Об этом 25 мая предупредила пресс-служба башкирского министерства транспорта.

Ограничения будут вводиться на улицах:

– Крестьянской (четная сторона) между Кирова и местным проездом с 25 мая до 1 июня;

– Кирова (на всю ширину проезжей части) между Крестьянской и Айской с 13 до 19 июня и на том же участке в районе жилого дома №91 с 25 мая до 8 июня.

Схема перекрытия: Минтранс РБ

Напомним, в центре Уфы 28 мая из-за «Дня 1000 велосипедистов» перекроют пять улиц, в том числе и проспект Октября.