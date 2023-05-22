В центре Уфы 28 мая из-за «Дня 1000 велосипедистов» перекроют пять улиц

В Уфе в воскресенье, 28 мая, из-за проведения «Дня 1000 велосипедистов» перекроют пять улиц, в том числе проспект Октября

В Уфе в воскресенье, 28 мая, из-за проведения «Дня 1000 велосипедистов» перекроют пять улиц, в том числе проспект Октября. Об этом предупредила городская администрация.

Как пояснили в мэрии, с 7:00 до 12:00 проспект Октября будет закрыт между Северным и Южным проездами, а с 7:00 до 13:00 – между Северным проездом и 50 лет Октября.

– С 10:30 до 13:00 закроют 50-летия Октября (от проспекта Октября до Цюрупы), Цюрупы (от 50-летия Октября до улицы Пушкина), Мажита Гафури (от Пушкина до Заки Валиди), Заки Валиди (от Цюрупы до Мажита Гафури), – добавили в мэрии.

Городские службы извинились перед жителями за возможные неудобства и попросили заранее планировать поездки с учетом ограничения.

Напомним, 27 мая в уфимском амфитеатре у конгресс-холла «Торатау» развернутся развлекательные площадки в честь «Дня 1000 велосипедистов». Там организуют выставку необычных велосипедов, уличные театры, веселые старты, детские соревнования, экологическая площадка и многое другое. Мероприятие будет идти весь день – с 12:00 до 21:00.

28 мая на площадке перед Горсоветом в 8:00 пройдет «Гонка 1000 велосипедистов» на время среди профессионалов и любителей. В 10:00 там же начнется традиционный массовый велопробег для всех желающих. Колонна проедет по маршруту: проспект Октября – Цюрупы – Заки Валиди – Конгресс-холл.