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НовостиПроисшествия24 мая 2023 10:23

В Башкирии водитель и пассажир ВАЗ-2109 погибли при столкновении с деревом

Еще один находившийся в легковушке человек выжил, но пострадал
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Башкирии

фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 24 мая, в Ишимбайском районе Башкирии водитель и пассажир легковушки погибли при столкновении с деревом. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, около часа дня на 32-м километре трассы Ишимбай-Петровское 61-летний мужчина за рулем ВАЗ-2109 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель и один его пассажир от полученных травм скончались. Еще одном человеку, находившемуся в «девятке», потребовалась медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция и другие службы.