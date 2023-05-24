В Башкирии водитель и пассажир ВАЗ-2109 погибли при столкновении с деревом

фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 24 мая, в Ишимбайском районе Башкирии водитель и пассажир легковушки погибли при столкновении с деревом. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, около часа дня на 32-м километре трассы Ишимбай-Петровское 61-летний мужчина за рулем ВАЗ-2109 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель и один его пассажир от полученных травм скончались. Еще одном человеку, находившемуся в «девятке», потребовалась медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция и другие службы.