С 27 мая увеличится число авиарейсов из Уфы в Хургаду

С этой субботы, 27 мая, будет увеличено число авиарейсов из Уфы на курорт Красного моря – в египетский город Хургада Фото: Мария ЛЕНЦ

С этой субботы, 27 мая, будет увеличено число авиарейсов из Уфы на курорт Красного моря – в египетский город Хургада. Еженедельные полеты запустит авиакомпания Azur Air. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Пассажиров на курорт будут доставлять самолеты Boeing 757–200. Они вмещают до 238 человек. Время в пути составит шесть часов.

– Также летом уфимских туристов будет доставлять в Египет авиакомпания AlMasria Universal Airlines, – добавили в воздушной гавани.

Напомним, 27 мая также увеличится число авиарейсов из Уфы в Анталью.