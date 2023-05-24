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НовостиОбщество24 мая 2023 11:34

С 27 мая увеличится число авиарейсов из Уфы в Анталью

Полетную программу откроет авиакомпания Corendon Airlines
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ежедневные полеты в Анталью будут выполняться на воздушных судах типа Вoeing 737-800 вместимостью 189 кресел

Ежедневные полеты в Анталью будут выполняться на воздушных судах типа Вoeing 737-800 вместимостью 189 кресел

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С этой субботы, 27 мая, увеличится число авиарейсов на побережье Средиземного моря – турецкий курортный город Анталью. Полетную программу откроет авиакомпания Corendon Airlines. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

– Ежедневные полеты будут выполняться на комфортабельных воздушных судах типа Вoeing 737-800 вместимостью 189 кресел, – передали в воздушной гавани.

В аэропорту напомнили, что авиарейсы из Уфы в Анталью сейчас выполняют еще три перевозчика: «Аэрофлот», Red Wings и Southwind Airlines.