На БСТ пройдет неделя белорусского кино

22 мая - «Днепровский рубеж». Фильм основан на реальных событиях, которые развернулись при обороне Могилева. Эту операцию назвали «Днепровский рубеж». Начало в 00:00.

23 мая - «Кадет». Курсант суворовского училища Денис Мешко приезжает на каникулы в деревню, в которой только что произошло убийство первого Председателя – дядьки Дениса. Сельчане подозревают местного жителя Мечислава Хабенка. Курсант решает отомстить за смерть близкого ему человека. Начало в 00:00.

24 мая - «Чудо-остров, или Полесские Робинзоны». Школьники Илья, Мирон и его сестра Юля отправляются на поиски острова, описанного Янкой Мавром в знаменитой повести «Полесские робинзоны». Начало в 00:00.

25 мая - «Чаклун и Румба». Главные герои военной драмы - сапер Федор Чаклун и его четвероногий помощник, специально обученная овчарка по кличке Румба. Начало в 00:00.

26 мая - «Правила геймера». Команда молодых геймеров мечтает попасть на международные соревнования, но для этого им нужно найти деньги. Начало в 00:00.

27 мая - «Вот это любовь!». Заурядная деловая поездка двух молодых москвичек становится захватывающей погоней, наполненной отличным настроением, неожиданными событиями, искрометным юмором и, конечно же, морем чувств и ярких эмоций. Начало в 00:00.

28 мая - «Волки». Побег арестанта Кирилла Полетаева ставит в сложную ситуацию дорогих ему людей. Каждый из них, ни на секунду не задумываясь, делает все возможное и невозможное, чтобы помочь ему, зная, что заплатит за это самую дорогую цену – свою жизнь. Начало в 23:30.