В Уфе арестовали тренера, подозреваемого в растлении ученицы

В Уфе арестовали 57-летнего тренера спортшколы, которого подозревают в растлении ученицы.

О жуткой истории стало известно 23 мая. Тогда появилось сообщение о том, что уфимский тренер по лыжному спорту с 20-летним стажем приставал к одной из своих учениц. Следователи характеризовали омерзительные поступки как «насильственные действия сексуального характера» и «развратные действия».

24 июля мужчину арестовали на 2 месяца. Ходатайство следователей рассматривалось в Октябрьском районном суде Уфы. Таким образом, мужчина будет находиться под стражей как минимум до 22 июля. На момент написания заметки постановление еще не вступило в законную силу.