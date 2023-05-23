Тренера детской спортшколы в Уфе заподозрили в совращении двух воспитанниц

СК возбудил уголовное дело против тренера детской спортшколы, подозреваемого в совращении воспитанниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тренера по ски-кроссу детской спортивной школы в Уфе задержали правоохранительные органы: его подозревают в совращении воспитанниц. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. «КП-Уфа» в пресс-службе Следственного комитета Башкирии подтвердили эту информацию – против 58-летнего мужчины возбудили два уголовных дела.

– Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ст.ст. 132 [насильственные действия сексуального характера], 135 [развратные действия] УК РФ. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, – передали в ведомстве.

По предварительной версии, жертвами тренера стали две сестры. Старшая – ученица девятого класса – призналась матери, что наставник трогал ее во время выезда на соревнования. Ее сестренка-пятиклассница сказала, что подвергалась изнасилованию.

Подозреваемый

Известно, что задержанный мужчина работал с детьми более 19 лет и имеет высшую квалификацию.

Напомним, ранее в башкирском городе Ишимбае тренера по кикбоксингу обвинили в изнасиловании 15-летней девочки. Его приговорили к шести годам лишения свободы.