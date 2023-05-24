Радий Хабиров ввел режим ЧС из-за заморозков в 31 районе Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров ввел в 31 районе республике режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков, которые привели к гибели посевов. Соответствующий распоряжение было опубликовано на сайте официальной правовой информации 23 мая.

Муниципалитетам, где ввели режим ЧС, рекомендовано принять исчерпывающие меры по смягчению последствий заморозков. Местным администрациям необходимо до 31 мая представить в Минсельхоз республики документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента гибели.

Контроль за исполнением распоряжения будет осуществлять министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Режим ЧС до 5 июня был введен в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Аургазинском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Бирском, Благоварском, Буздякском, Гафурийском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Миякинском, Нуримановском, Салаватском, Туймазинском, Уфимском, Чекмагушевском, Чишминском и Шаранском районах

Напомним, гибель посевов в указанных муниципалитетах регистрировалась с 5 по 12 мая на общей площади с 91,5 тыс. гектаров. Сумма ущерба от заморозков составила 590 млн рублей.