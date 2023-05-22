В 31 муниципалитете Башкирии введут режим ЧС из-за гибели посевов во время заморозков

В 31 муниципалитете Башкирии введут режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов во время заморозков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 31 муниципалитете Башкирии введут режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов во время заморозков. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 22 мая сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– В связи с заморозками в период с 5 по 12 мая на территории 31 муниципалитета зарегистрирована гибель сельхозкультур. Радий Фаритович [Хабиров, глава Башкирии], на ваше решение Минсельхозом республики будет представлен проект распоряжения о введении на этих муниципалитетах режима чрезвычайной ситуации.

По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, гибель посевов зарегистрирована на площади в 91,5 тыс. гектаров. Сумма ущерба от заморозков составила 590 млн рублей. Ниже можно ознакомиться с информацией о том, в каких именно районах республики выявили гибель посевов.