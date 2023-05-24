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НовостиПроисшествия24 мая 2023 5:52

Глава Минздрава Башкирии рассказал о состоянии младенца, скатившегося на коляске в озеро

6-дневную девочку из воды спас ветеран Чечни
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии младенца, который на коляске скатился в озеро в Уфе

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии младенца, который на коляске скатился в озеро в Уфе

Фото: Рустем АХУНОВ

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии младенца, который на коляске скатился в озеро в Уфе. Чиновник рассказал о судьбе девочки в своем телеграм-канале 23 мая.

– Многие интересовались состоянием 6-дневного ребёнка, который перевернулся вместе с коляской в озеро. После происшествия он был под наблюдением врачей 17 больницы. С малышом все в порядке! Он уже дома, в кругу семьи, – поделился глава Минздрава республики.

Напомним, девочка попала в беду неделю назад, 17 мая. На коляске вокруг озера Долгое ее катала бабушка. Женщина также присматривала за полуторагодовалым внуком. Последний в какой-то момент убежал в сторону, она отвлеклась на него, а коляска скатилась в воду. Происходящее заметил экс-полицейский и ветеран Чечни Наиль Якупов. Он бросился в воду за младенцем и спас его.