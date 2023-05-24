Глава Минздрава Башкирии рассказал о состоянии младенца, скатившегося на коляске в озеро

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии младенца, который на коляске скатился в озеро в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии младенца, который на коляске скатился в озеро в Уфе. Чиновник рассказал о судьбе девочки в своем телеграм-канале 23 мая.

– Многие интересовались состоянием 6-дневного ребёнка, который перевернулся вместе с коляской в озеро. После происшествия он был под наблюдением врачей 17 больницы. С малышом все в порядке! Он уже дома, в кругу семьи, – поделился глава Минздрава республики.

Напомним, девочка попала в беду неделю назад, 17 мая. На коляске вокруг озера Долгое ее катала бабушка. Женщина также присматривала за полуторагодовалым внуком. Последний в какой-то момент убежал в сторону, она отвлеклась на него, а коляска скатилась в воду. Происходящее заметил экс-полицейский и ветеран Чечни Наиль Якупов. Он бросился в воду за младенцем и спас его.