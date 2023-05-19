Вовремя оказался рядом: уфимец спас из воды озера 6-дневную девочку

Фото: из личного архива семьи Якуповых

17 мая пожилая женщина прогуливалась в уфимском микрорайоне вокруг озера Долгое вместе со своими внуками: полуторагодовалым мальчиком и шестидневной девочкой. В какой-то момент мальчишка убежал в сторону, бабушка отвлеклась на него, и коляска с новорожденной скатилась в воду. Пенсионерка ринулась за ней, но из-за того, что, видимо, пребывала в шоке, не смогла отыскать малышку.

Женщина стала звать на помощь. К счастью, рядом на велосипеде проезжал местный житель, который моментально понял, в чем дело, и бросился в воду за малышкой. Мужчине не сразу удалось отыскать коляску, пришлось нырять несколько раз, но все же у уфимца все получилось, и новорожденная была спасена.

Спасителем оказался Наиль Якупов. Раньше он работал в полиции, прошел Чечню, сейчас, будучи на пенсии, трудится охранником в торговом центре. Как рассказала информационному агентству «Башинформ» супруга мужчины Людмила, после случившегося спаситель новорожденной не спал всю ночь, потому как очень переживал за состояние ребенка.

Журналисты сообщают, что спасенная малышка воспитывается в благополучной семье. В настоящее время она находится под наблюдением врачей детской больницы №17.