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НовостиОбщество23 мая 2023 14:30

Девушку-инвалида из Башкирии родная тетя обманула из-за наследства

Дело расследуют в Следственном комитете Башкирии
Источник:kp.ru

По информации Следственного комитета Башкирии, в Уфе возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой стала девушка-инвалид второй группы, которую тетя оставила без доли в квартире.

По предоставленным данным, информация о случившемся появилась в эфире федерального канала. Пострадавшая рассказала, что во время оформления наследства от погибшего отца ее родственница склонила ее подписать отказ от вступления в права наследника. Девушка в тот момент проходила лечение и могла быть влиянием сильнодействующих препаратов.

В СК Башкирии организовали процессуальную проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о мошенничестве. В настоящий момент проходят следственные мероприятия. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.