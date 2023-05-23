Во время жарки шашлыков 15-летний подросток из Башкирии напал с ножом на своих друзей

В отношении 15-летнего жителля Иглинского района в Следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда в отношении двух лиц.

По данным ведомства, 22 мая 2023 года около села алаторка компания подростков жарила шашлыки. В какой-то момент между ними прозошел конфликт, во время которого фигурант уголовного дела ударил ножом своих оппонентов 15 и 17 лет.

Скорую помощь вызвали очевидцы. Подозреваемый же не стал скрываться от следствия и сознался в том, что сделал. В настоящий момент идет расследование.