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НовостиПроисшествия23 мая 2023 10:53

Мэрия Уфы высказалась о подозреваемом в совращении воспитанниц тренере детской спортшколы

В администрации заявили, что ранее никаких жалоб на 58-летнего мужчину не поступало
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэрия Уфы заявила, что в отношении подозреваемого в совращении воспитанниц тренера детской спортшколы не поступало никаких жалоб ни со стороны учеников и их родителей, ни от коллег

Мэрия Уфы заявила, что в отношении подозреваемого в совращении воспитанниц тренера детской спортшколы не поступало никаких жалоб ни со стороны учеников и их родителей, ни от коллег

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэрия Уфы заявила, что в отношении тренера детской спортшколы, подозреваемого в совращении двух воспитанниц, ранее не поступало никаких жалоб ни со стороны учеников и их родителей, ни от коллег. Об этом администрация рассказала в беседе с «КП-Уфа».

– В настоящее время дело рассматривается следственными органами, которые установят все обстоятельства, – добавили представители городской власти.

Напомним, 58-летний тренер детской спортшколы подозревается в совращении двух своих воспитанниц, которые приходятся друг другу сестрами. По предварительным данным, одна потерпевшая учится в пятом классе, а другая – в девятом. Против мужчины с 19-летним преподавательским стажем было возбуждено уголовное дело о секс-насилии и развратных действиях.