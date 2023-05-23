Мэрия Уфы высказалась о подозреваемом в совращении воспитанниц тренере детской спортшколы

Мэрия Уфы заявила, что в отношении подозреваемого в совращении воспитанниц тренера детской спортшколы не поступало никаких жалоб ни со стороны учеников и их родителей, ни от коллег Фото: Рустем АХУНОВ

Мэрия Уфы заявила, что в отношении тренера детской спортшколы, подозреваемого в совращении двух воспитанниц, ранее не поступало никаких жалоб ни со стороны учеников и их родителей, ни от коллег. Об этом администрация рассказала в беседе с «КП-Уфа».

– В настоящее время дело рассматривается следственными органами, которые установят все обстоятельства, – добавили представители городской власти.

Напомним, 58-летний тренер детской спортшколы подозревается в совращении двух своих воспитанниц, которые приходятся друг другу сестрами. По предварительным данным, одна потерпевшая учится в пятом классе, а другая – в девятом. Против мужчины с 19-летним преподавательским стажем было возбуждено уголовное дело о секс-насилии и развратных действиях.