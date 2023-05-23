Прокуратура Уфы проводит проверку из-за загоревшегося по пути в лагерь автобуса с 48 детьми

фото: МЧС РБ

Прокуратура Кировского района Уфы проводит проверку по факту возгорания автобуса, на котором, по уточненным данным, 48 детей ехали в лагерь в сопровождении четверых взрослых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, – передали в правоохранительном органе. – При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Там добавили, что перевозивший детей автобус принадлежит частному перевозчику.

Напомним, инцидент произошел в полдень 23 мая на Оренбургском тракте. У автобуса марки Karosa, проезжавшего мимо гипермаркета «Метро», произошло возгорание в моторном отсеке. Все, кто находился в салоне пассажирской машины, успели эвакуироваться. Никто из них не пострадал. Дети отправились в лагерь на резервном автобусе.