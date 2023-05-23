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НовостиПроисшествия23 мая 2023 7:54

На Оренбургском тракте в Уфе загорелся автобус, в котором находились 50 детей

Случай произошел недалеко от гипермаркета «Метро»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня, 23 мая, в Уфе загорелся автобусов, в котором находились 50 детей. Об этом сообщило региональное МЧС.

Случай произошел на Оренбургском тракте, рядом с гипермаркетом «Мега». Тревожный вызов поступил в службу спасения в полдень.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. По прибытии установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса, – передали в ведомстве.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Всех находившихся в салоне детей оперативно эвакуировали в безопасную зону. За ними приехал резервный автобус, и они продолжили свой путь. Пострадавших в инциденте нет, горение потушено. В обстоятельствах происшествия разбираются профильные службы.